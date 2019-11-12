Депутаты фракции ОПЗЖ обвинили руководство СБУ в незаконной слежке

Народные депутаты Украины из фракции "Оппозиционна платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) обратились в Государственное бюро расследований (ГБР) с заявлением против руководства Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает пресс-служба партии.

Депутаты требуют привлечь руководство СБУ к уголовной ответственности за незаконное вмешательство в деятельность народных депутатов.

Как указывается в обнародованном тексте депутатского обращения-заявления, 11 ноября 2019 года средства массовой информации со ссылкой на собственные источники сообщили о плане руководства СБУ по слежке за народными депутатами фракции ОПЗЖ.

"Департаменту защиты национальной государственности поставлено задание: установить связи, способ жизни, место проживания, официальные и неофициальные контакты, места самого частого посещения, документирование встреч Медведчука В.В. и Марченко О.М.; установить связи, способ жизни, место проживания, официальные и неофициальные контакты, места самого частого посещения окружения Шуфрича Н.И., Козака Т.Р., Нимченко В.И., Загороднего Ю.И., Колтуновича А.С., Волошина О.А., Чубика И.И.; установить способ жизни, место проживания, контактов, которые характеризируют данные лица, причастные к финансированию блока: Дубового Р.М., Дунаева С.В., Столара В.М., Абрамовича И.О., Приходько Н.И, Пономарева А.С.", - указывается в тексте депутатского обращения-заявления.

Также депутаты заявляют, что обнародованный СМИ план предусматривал привлечение праворадикальных организаций для препятствования деятельности ОПЗЖ.

Составители заявления утверждают, что представители СБУ совершали противоправные действия, предусмотренные ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни), 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля), 356 (самоуправство), 365 (превышение власти), 170 (препятствование законной деятельности политической партии) и ч. 1 ст. 371 (заведомо незаконное задержание) Уголовного кодекса Украины.

Подписавшиеся под заявлением депутаты требуют внести информацию о совершении уголовных преступлений в Единый реестр досудебных расследований и провести расследование.

Свои подписи на документе оставили Ренат Кузьмин, Вадим Рабинович, Юрий Бойко и еще шесть членов фракции. Всего во фракции ОПЗЖ 37 народных депутатов.