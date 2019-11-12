События

20:05 12.11.2019

Депутаты фракции ОПЗЖ обвинили руководство СБУ в незаконной слежке

2 мин читать
Депутаты фракции ОПЗЖ обвинили руководство СБУ в незаконной слежке

Народные депутаты Украины из фракции "Оппозиционна платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) обратились в Государственное бюро расследований (ГБР) с заявлением против руководства Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает пресс-служба партии.

Депутаты требуют привлечь руководство СБУ к уголовной ответственности за незаконное вмешательство в деятельность народных депутатов.

Как указывается в обнародованном тексте депутатского обращения-заявления, 11 ноября 2019 года средства массовой информации со ссылкой на собственные источники сообщили о плане руководства СБУ по слежке за народными депутатами фракции ОПЗЖ.

"Департаменту защиты национальной государственности поставлено задание: установить связи, способ жизни, место проживания, официальные и неофициальные контакты, места самого частого посещения, документирование встреч Медведчука В.В. и Марченко О.М.; установить связи, способ жизни, место проживания, официальные и неофициальные контакты, места самого частого посещения окружения Шуфрича Н.И., Козака Т.Р., Нимченко В.И., Загороднего Ю.И., Колтуновича А.С., Волошина О.А., Чубика И.И.; установить способ жизни, место проживания, контактов, которые характеризируют данные лица, причастные к финансированию блока: Дубового Р.М., Дунаева С.В., Столара В.М., Абрамовича И.О., Приходько Н.И, Пономарева А.С.", - указывается в тексте депутатского обращения-заявления.

Также депутаты заявляют, что обнародованный СМИ план предусматривал привлечение праворадикальных организаций для препятствования деятельности ОПЗЖ.

Составители заявления утверждают, что представители СБУ совершали противоправные действия, предусмотренные ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни), 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля), 356 (самоуправство), 365 (превышение власти), 170 (препятствование законной деятельности политической партии) и ч. 1 ст. 371 (заведомо незаконное задержание) Уголовного кодекса Украины.

Подписавшиеся под заявлением депутаты требуют внести информацию о совершении уголовных преступлений в Единый реестр досудебных расследований и провести расследование.

Свои подписи на документе оставили Ренат Кузьмин, Вадим Рабинович, Юрий Бойко и еще шесть членов фракции. Всего во фракции ОПЗЖ 37 народных депутатов.

Теги: #гбр #опзж #сбу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:59 12.11.2019
ГБР расследует обстоятельства стрельбы полицейским в харьковском метро

ГБР расследует обстоятельства стрельбы полицейским в харьковском метро

15:35 12.11.2019
СБУ блокировала в Харьковской области нелегальное производство древесного угля, которое нанесло ущерб государству на сумму более 21 млн грн

СБУ блокировала в Харьковской области нелегальное производство древесного угля, которое нанесло ущерб государству на сумму более 21 млн грн

14:35 12.11.2019
СБУ сорвала спецоперацию ФСБ, которые с помощью завербованного десантника пытались дискредитировать ВСУ

СБУ сорвала спецоперацию ФСБ, которые с помощью завербованного десантника пытались дискредитировать ВСУ

18:10 11.11.2019
Открытие доступа следователям ГБР к стратегическому плану применения ВСУ угрожает национальной безопасности Украины – нардеп Забродский

Открытие доступа следователям ГБР к стратегическому плану применения ВСУ угрожает национальной безопасности Украины – нардеп Забродский

17:08 11.11.2019
СБУ разоблачила экс-начальника ЮЗЖД Кривопишина на хищении более 50 млн грн

СБУ разоблачила экс-начальника ЮЗЖД Кривопишина на хищении более 50 млн грн

15:58 11.11.2019
ГБР не расследует дела против украинских моряков, изучаются действия руководства страны, отдававшего им приказы – Труба

ГБР не расследует дела против украинских моряков, изучаются действия руководства страны, отдававшего им приказы – Труба

14:44 11.11.2019
СБУ разоблачила хищение 12 млн грн, предназначенных для закупки инвентаря в спортивные школы Киева

СБУ разоблачила хищение 12 млн грн, предназначенных для закупки инвентаря в спортивные школы Киева

14:35 11.11.2019
В Харьковской области раскрыли механизм начисления незаконных соцвыплат жителям ОРДЛО

В Харьковской области раскрыли механизм начисления незаконных соцвыплат жителям ОРДЛО

14:20 11.11.2019
ГБР начало проверку сотрудников ГФС, которые "не заметили" уклонение от уплаты более 1,5 млн грн акцизного налога

ГБР начало проверку сотрудников ГФС, которые "не заметили" уклонение от уплаты более 1,5 млн грн акцизного налога

12:53 11.11.2019
ГБР проводит обыски на складах Госрезерва из-за хранения просроченных продуктов

ГБР проводит обыски на складах Госрезерва из-за хранения просроченных продуктов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ задержало главу одного из департаментов Офиса президента

Гонтарева считает обвинения в адрес ее бывшего зама Писарука началом расправы над командой реформаторов

Сайдик призывает стороны конфликта на Донбассе продолжать выполнять обязательства в рамках решения ТКГ о разведении сил и средств

С начала суток боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня, двое военнослужащих получили ранения из-за взрыва неизвестного предмета– штаб ООС

НАБУ и САП планируют объявить подозрение экс-владельцу VAB Банка Бахматюку, допускают причастность других членов правления НБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

НАБУ задержало главу одного из департаментов Офиса президента

Гонтарева считает обвинения в адрес ее бывшего зама Писарука началом расправы над командой реформаторов

В Киеве переименовали более 40 улиц в пяти районах

ЦИК предложила ряд новелл к Избирательному кодексу, направленных на упрощение его применения и понимания

Суд отложил до среды избрание меры пресечения члену совета НБУ Каленскому по делу VAB Банка

Бизнес-ассоциации обеспокоены происходящим вокруг главы правления Райффайзен Банка Аваль – совместное заявление

Сайдик призывает стороны конфликта на Донбассе продолжать выполнять обязательства в рамках решения ТКГ о разведении сил и средств

Замруководителя ОП Жовква обсудил с советником президента Еврокомиссии Броком вопросы энергетической безопасности Европы

С начала суток боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня, двое военнослужащих получили ранения из-за взрыва неизвестного предмета– штаб ООС

Заседание суда по делу об убийстве Вороненкова перенесли на 27 ноября из-за убийства адвоката подозреваемого

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА