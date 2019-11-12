ЦИК предложила ряд новелл к Избирательному кодексу, направленных на упрощение его применения и понимания

В одобренной Центральной избирательной комиссией редакции Избирательного кодекса Украины содержится ряд предлагаемых Комиссией новелл, направленных на адаптацию Кодекса к практическому применению органами администрирования выборов, другими субъектами избирательных процессов, а также упрощение его восприятия гражданами, сообщает пресс-служба ЦИК.

Так, говорится в обнародованном во вторник вечером сообщении, ЦИК предлагает исключить из текста Кодекса положения закона "О Центральной избирательной комиссии", поскольку к полномочиям Комиссии относится организация подготовки и проведения не только общегосударственных и местных выборов, но и всеукраинского и местных референдумов. Зато в нынешнем варианте Кодекса не определены правовые основы, порядок организации и проведения референдумов в Украине.

Кроме того, утверждают в Центризбиркоме, положения по составу и порядку формирования ЦИК как государственного органа, требования к членам Комиссии, распределение обязанностей между ними, местонахождение Комиссии, осуществление полномочий ЦИК как распорядителя средств госбюджета и другие вопросы приведут лишь к излишней нормативной нагрузки на Кодекс.

Также Комиссия считает целесообразным не вносить в Кодекс положение о Государственном реестре избирателей, а оставить отдельный законодательный акт, касающийся деятельности ГРИ. Поскольку сейчас одним из основных принципов ведения Реестра, определенных в Кодексе, является постоянство, что предполагает отсутствие срока функционирования Реестра независимо от сроков проведения выборов или референдумов, а также хранения персональных данных избирателей, находящихся в его базе данных.

Особое внимание ЦИК обратила на профессионализм членов избирательных комиссий разного уровня, качество их работы на общегосударственных и местных выборах. Следовательно, Комиссия предлагает создать институт своих территориальных представительств, который предусмотрен законом "О Центральной избирательной комиссии".

"В частности, речь идет о том, что по решению Центральной избирательной комиссии в окружной и территориальной избирательных комиссиях может образовываться секретариат, функции которого будет осуществлять структурное подразделение соответствующего территориального представительства Комиссии. Существование таких секретариатов на постоянной основе, по мнению ЦИК, позволит значительно повысить общий профессиональный уровень избирательных комиссий и других участников избирательного процесса, обеспечить слаженность и эффективность работы комиссий", - говорится в сообщении.

Кроме того, ЦИК акцентировала внимание на такой практической проблеме в организации и проведении выборов, как обжалования решений, действий или бездействия, касающиеся выборов.

"В частности, предлагается вывести избирательные комиссии из состава субъектов рассмотрения избирательных споров и оставить эти функции за судами, кроме тех, субъектами обжалования которых являются избирательные комиссии. То есть избирательные комиссии, как и раньше, смогут рассматривать жалобы на комиссии низшего уровня, применяя действенные механизмы влияния. При этом для обеспечения законности в избирательном процессе предлагается усилить компетенцию ЦИК относительно рассмотрения ею вопросов о нарушении законодательства о выборах по собственной инициативе, в том числе по результатам рассмотрения заявлений по информации, полученной из других доступных источников", - рассказали в ЦИК.

Кроме того Комиссия предложила свое видение решения проблемы предоставления кандидатами для регистрации недостоверной информации, применения избирательной технологии выдвижения "кандидатов-двойников", участия в выборах лиц, ведущих антигосударственную деятельность.

"При этом предполагается, что решение об отказе в регистрации кандидата или отмены его регистрации по основаниям, связанным с установлением определенных фактов, может быть принято только после получения от уполномоченного органа информации, которой подтверждается соответствующий факт", - добавляют в ЦИК.

Также, по мнению Центризбиркома, следует усовершенствовать и правовое регулирование расходования средств избирательных фондов, в частности детенизации большинства расходов субъектов избирательного процесса во время избирательных кампаний. В частности, речь идет о расширении статей расходов средств избирательных фондов субъектов избирательного процесса, а именно - их расходования в целом на организацию ведения избирательной кампании, а не только на предвыборную агитацию.

Кроме того, Комиссия предлагает упростить отдельные избирательные процедуры, закрепить в Кодексе возможность подсчета голосов избирателей и составления протоколов избирательных комиссий с помощью новейших технических средств.

В то же время ЦИК предлагает предоставить ей возможность ввести онлайн-сервисы для обращения в Комиссию, в том числе по вопросам регистрации кандидатов, их уполномоченных представителей, доверенных лиц и т.д.

Как сообщалось, 11 ноября состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, в ходе которого Комиссия одобрила предложения по совершенствованию Избирательного кодекса, возвращенного с предложениями президента Владимира Зеленского для повторного рассмотрения Верховной Радой.