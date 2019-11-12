Бизнес-ассоциации обеспокоены происходящим вокруг главы правления Райффайзен Банка Аваль – совместное заявление

Союз украинских предпринимателей, Европейская бизнес ассоциация, Американская торговая палата в Украине, Форум ведущих международных финансовых учреждений глубоко обеспокоены последними событиями вокруг главы правления Райффайзен Банк Аваль (Киев) и экс-первого заместителя главы Национального банка Александра Писарука.

"Бизнес-общественность призывает ответственные органы государственной власти надлежащим образом отреагировать на такие случаи, руководясь принципами справедливости, равности и защищенности всех граждан, независимо от их должностей и политических взглядов", – указали ассоциации в совместном заявлении.

Соблюдение этих принципов имеет большое значение для заключения дополнительных инвестиционных и кредитных ресурсов в Украину, согласно амбициозным экономическим целям правительства и взятым на себя обязательствам президента защищать каждого инвестора, подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, детективы НАБУ по согласованию прокуроров САП 11-12 ноября уведомили о подозрении экс-первого заместителя главы Нацбанка Писарука, члена Совета НБУ Николая Каленского, экс-директора гендпартамента банковского надзора НБУ Аллу Шульгу в завладении денежными средствами стабилизационного кредита Нацбанка VAB Банку в сумме 1,2 млрд грн.