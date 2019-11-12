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19:00 12.11.2019

Замруководителя ОП Жовква обсудил с советником президента Еврокомиссии Броком вопросы энергетической безопасности Европы

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Замруководителя ОП Жовква обсудил с советником президента Еврокомиссии Броком вопросы энергетической безопасности Европы

Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква и советник президента Европейской комиссии по вопросам Украины Эльмар Брок обсудили тему энергетической безопасности Европы во время рабочей встречи.

"Отдельное внимание собеседники уделили теме энергетической безопасности в Европе. Игорь Жовква отметил, что Украина остается надежным партнером в транзите энергоносителей. Он призвал все государства, которые являются членами Евросоюза, сохранять единство в вопросе соблюдения энергетического законодательства Евросоюза", - сообщает пресс-служба президента Украины.

Жовква также проинформировал Брока о приоритетах Украины в отношениях с Евросоюзом и обозначил прогресс в проведении реформ, предусмотренных Соглашением об ассоциации. Также он поблагодарил Брока за постоянную политическую поддержку Украины на пути евроинтеграции.

Брок в свою очередь заверил, что поддержка реформ в Украине, суверенитета и территориальной целостности государства и в дальнейшем останется среди главных приоритетов европейских институций. Он подчеркнул, что Евросоюз продолжит санкционное давление на Россию до полного выполнения Минских соглашений.

Теги: #ес #еврокомиссия #оп
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