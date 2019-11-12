С начала суток боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня, двое военнослужащих получили ранения из-за взрыва неизвестного предмета– штаб ООС

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования (НФВ) на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"С начала суток двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном предмете", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что боевики применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулетметы и стрелковое оружие.

Из подствольных гранатометов были обстреляны позиции украинских военнослужащих в районе Хутора Вильный, из ручних противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – под Южным.

Под Песками боевики применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Защитников Верхнеторецкого обстріляли из станкових противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Позиции под Марьинкой атаковали из автоматических гранатометов.