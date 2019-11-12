Отопление в Новояворовске и Новом Роздоле появится не позднее 17-18 ноября - Бабак

Теплоснабжение городов Новояворовск и Новый Роздол Львовской области начнется не позднее 17-18 ноября, сообщила министр развития громад и территорий Украины Алена Бабак.

"На данный момент правительством приняты все возможные и невозможные меры для обеспечения теплоснабжения городов Новояворовск и Новый Роздол Львовской области в условиях кризисной ситуации. Мы ожидает, что отопление в этих городах будет начато не позднее 17-18 ноября", - сказала она на брифинге по ситуации с отопительным сезоном во Львовской области.

Ранее сообщалось, что управляющая компания "Гарант Энерго М" не выполнила поручения Львовской облгосадминистрации, из-за чего в городах Новый Роздол и Новояворовск был сорван отопительный сезон. В связи с этим Кабмин Украины принял решение о поиске нового управляющего, который обеспечит работу ТЭЦ и наладит теплоснабжение в упомянутых городах.