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17:20 12.11.2019

НАБУ и САП планируют объявить подозрение экс-владельцу VAB Банка Бахматюку, допускают причастность других членов правления НБУ

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НАБУ и САП планируют объявить подозрение экс-владельцу VAB Банка Бахматюку, допускают причастность других членов правления НБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) планируют объявить подозрение экс-владельцу VAB Банка (Киев) Олегу Бахматюку и допускают причастность других членов правления Национального банка Украины (НБУ) к злоупотреблениям при предоставлении банку стабилизационного кредита в 2014 году, сообщило НАБУ на сайте.

"Следствием установлено, что к реализации схем по завладению 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ могут быть причастны более 15 лиц. Восемь из них уже уведомлены о подозрении. Еще в отношении ряда лиц, в том числе бенефициарного владельца VAB Банка, которые в настоящее время находятся за пределами страны, решается вопрос о направлении сообщения о подозрении предусмотренным КПК Украины в таких случаях способом", - говорится в сообщении.

Теги: #vab_банк #набу #нбу #сап #vab #бахматюк
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