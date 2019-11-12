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16:09 12.11.2019

В некоторых городах Донецкой области в среду сократят или прекратят подачу воды – "Вода Донбасса"

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В некоторых городах Донецкой области в среду сократят или прекратят подачу воды – "Вода Донбасса"

С утра среды возможно сокращение подачи воды в некоторые города Донецкой области, а также прекращение водоснабжения г.Константиновка, сообщает коммунальное предприятие "Компания "Вода Донбасса".

"13 ноября с 8.00 в связи с проведением аварийных ремонтно-восстановительных работ на магистральная водоводе диаметром 1400 мм на участке от второго до третьего подъема Второго донецкого водопровода возможно сокращение подачи воды городам: Славянск, Краматорск, Дружковке и прекращение подачи воды городу Константиновка до окончания ремонтно-восстановительных работ", - говорится в обнародованном во вторник на сайте компании сообщении.

Теги: #донецкая_область #вода_донбасса #вода
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