В некоторых городах Донецкой области в среду сократят или прекратят подачу воды – "Вода Донбасса"

С утра среды возможно сокращение подачи воды в некоторые города Донецкой области, а также прекращение водоснабжения г.Константиновка, сообщает коммунальное предприятие "Компания "Вода Донбасса".

"13 ноября с 8.00 в связи с проведением аварийных ремонтно-восстановительных работ на магистральная водоводе диаметром 1400 мм на участке от второго до третьего подъема Второго донецкого водопровода возможно сокращение подачи воды городам: Славянск, Краматорск, Дружковке и прекращение подачи воды городу Константиновка до окончания ремонтно-восстановительных работ", - говорится в обнародованном во вторник на сайте компании сообщении.