ГБР расследует обстоятельства стрельбы полицейским в харьковском метро

Следователи теруправления Государственного бюро расследований в Полтаве расследуют обстоятельства стрельбы из табельного оружия полицейским сектора патрульной полиции Главного управления Национальной полиции в Харьковской области на станции метро "Научная" в Харькове.

"Находясь в наряде, правоохранитель около 2:00 ночи, якобы, заметил посторонние лица на закрытой станции метрополитена и вызвал наряд спецподразделения патрульной полиции ТОР. Прибыв на место вызова, спецназовцы обнаружили, что полицейский закрылся в одной из служебных комнат, а когда вышел из нее - произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия в сторону коллег", - сообщает пресс-служба ГБР во вторник.

Так, во время личного досмотра вещей, у полицейского изъяли вещество, внешне похожее на психотропное средство.

Полицейского задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

Действия полицейского квалифицированы по ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.