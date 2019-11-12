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15:35 12.11.2019

СБУ блокировала в Харьковской области нелегальное производство древесного угля, которое нанесло ущерб государству на сумму более 21 млн грн

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СБУ блокировала в Харьковской области нелегальное производство древесного угля, которое нанесло ущерб государству на сумму более 21 млн грн

Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала в Харьковской области деятельность 22 группировок, которые занимались незаконной вырубкой леса и экологически опасной переработкой оптовых партий древесины, сообщил пресс-центр СБУ.

"В Балаклейском районе участники групп организовали противоправную вырубку деревьев твердых пород для подпольного производства угля для продажи. Заготовленное сырье дельцы перерабатывали в самодельных печах, которые не имели необходимых защитных систем и загрязняли воздух вредными веществами. Готовую продукцию они реализовывали через точки розничной торговли", - сказано в сообщении.

Кроме того, деятельность еще четырех нелегальных производств блокированы в Изюмском, Волчанском, Балаклейском и Красноградском районах.

Так, в Изюме оперативники СБУ обнаружили подпольные склады, на территории которых злоумышленники хранили готовый уголь. Во время обысков правоохранители изъяли там более 50 тонн древесного угля, упаковочные материалы и фасовочное оборудование. Стоимость изъятой продукции составляет более 1,5 млн грн.

"Большинство экологически вредных производств находилось в непосредственной близости к населенным пунктам региона и угрожало здоровью их жителей. По заключению экономических и инженерно-экологических экспертиз, деятельность группировок нанесла ущерб государству более чем 21 млн грн", - говорится в сообщении.

Сейчас в рамках уголовных производств, начатых по ст.241 (загрязнение атмосферного воздуха) и ст.246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконным схемам с государственными лесными ресурсами.

Теги: #сбу #уголь #харьковская_область
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