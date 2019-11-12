События

14:45 12.11.2019

Брат украинского политика Медведчука стал советником гендиректора концерна "Россиум"

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Брат украинского политика Медведчука стал советником гендиректора концерна "Россиум"

Младший брат известного украинского политика Виктора Медведчука Сергей, который этим летом неудачно баллотировался в депутаты Верховной Рады, неожиданно оказался связанным с российским бизнесом.

Сергей Медведчук в 1998-2004 годах возглавлял налоговое управление Львовской области, затем непродолжительный период был первым замглавы Государственной налоговой администрации Украины. После "оранжевой революции" 2004 года ушел из публичного пространства и в политику вернулся только в этом году. Претендовал на депутатский мандат от г.Счастье (Луганская обл.) как представитель партии Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь", но проиграл выборы представителю "Оппозиционного блока". О бизнес-проектах Медведчука-младшего известно немного, согласно "СПАРКу", вместе с Богданом Козаком он является совладельцем компании с активами в сфере недвижимости.

Как сообщил "Интерфаксу" источник на фармацевтическом рынке, в последнее время Сергей Медведчук участвует в принятии решений в отношении развития ПАО "Аптечная сеть 36,6". Крупным акционером этой компании является Московский кредитный банк, подконтрольный концерну "Россиум" Романа Авдеева.

В "Россиуме" "Интерфаксу" сообщили, что Сергей Медведчук назначен советником гендиректора концерна по инвестициям в нефинансовые активы. На вопрос о том, является ли Медведчук инвестором аптечной сети, в "Россиуме" не ответили.

Гендиректором "Россиума" с 1 октября является основной бенефициар дружественной "Россиуму" группы "Регион" Сергей Судариков, Авдеев, по-прежнему, возглавляет совет директоров. Летом этого года "Регион" и "Россиум" договорились оценить активы для объединения бизнесов.

Выручка "36,6" по МСФО в первом полугодии 2019 г. составила 20,86 млрд руб., чистый убыток сократился с 5,5 млрд до 3,76 млрд руб. В 2016-2017 годах 15% акций компании приобрел американский аптечный гигант Walgreens Boots Alliance.

Теги: #медведчук_сергей #рф #медведчук
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