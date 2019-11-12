В Киевской области сотрудника полиции уличили во внесении в систему ложных сведений о закрытии админпроизводств

Правоохранители разоблачили сотрудника Вышгородского отдела полиции ГУ НП в Киевской области, который помогал водителям избежать ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"В течение 2018 года работник Вышгородского отдела полиции ГУ ЧП в Киевской области, имея доступ к информационно-телекоммуникационной системе "Информационный портал Национальной полиции Украины", вносил в систему ложные сведения о закрытии административных производств в отношении лиц, привлеченных в законном порядке к ответственности по ст.130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения)", - сказано в сообщении.

Так, сотрудник полиции способствовал водителям, совершившим указанное административное правонарушение, избежать запрета на управление транспортным средством.

В ходе следствия зафиксировано несколько фактов внесения полицейским недостоверных сведений в Информационный портал, в связи с чем ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.362 УК Украины.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании полицейскому меры пресечения.