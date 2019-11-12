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13:42 12.11.2019

В Киевское метро не будут пускать нищих, торговцев и агитаторов - Киевсовет обновил правила пользования метрополитеном

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В Киевское метро не будут пускать нищих, торговцев и агитаторов - Киевсовет обновил правила пользования метрополитеном

На пленарном заседании Киевского городского совета во вторник депутаты утвердили новые правила пользования Киевским метрополитеном.

"Согласно нововведениям, в столичном метро запрещено попрошайничать, расклеивать рекламу, заниматься агитацией, осуществлять предпринимательскую деятельность, громко включать музыку и играть на музыкальных инструментах. Кроме того, проведение массовых мероприятий на станциях метро также под запретом", - сообщает пресс-служба горсовета.

Вместе с тем, для безопасного передвижения пассажиров с недостатками зрения, разрешается проезд с собакой-поводырем, однако животное должно иметь ошейник, намордник, специальное удостоверение и пройти обучение в условиях метрополитена.

Спортивное снаряжение (лыжи, санки, коньки, велосипеды и т.д.) перевозятся исключительно в чехлах. Также надлежащая упаковка нужна для садового инвентаря, саженцев, рыболовных снастей.

"Пассажиры метро обязаны иметь опрятный внешний вид. Вход в подземку будет запрещен частично одетым пассажирам, а также без обуви, или в нижнем белье. Также нельзя передвигаться на самокатах, роликовых коньках и скейтах", - говорится в сообщении.

Решение поддержали 62 депутата Киевсовета из 120.

В пресс-службе горсовета отметили, что предыдущие правила столичной подземки, которые были утверждены Киевсоветом в 1995 году, устарели и не учитывают требований законодательства о городском электрическом транспорте.

Теги: #метро #киевсовет #киевское_метро
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