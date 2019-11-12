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13:25 12.11.2019

Полиция открыла дело по факту проявления расизма в отношении бразильца Тайсона на матче "Шахтер" - "Динамо"

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Полиция открыла дело по факту проявления расизма в отношении бразильца Тайсона на матче "Шахтер" - "Динамо"

Полиция Харьковской области открыла уголовное производство по факту возможных проявлений расизма во время футбольного матча 14-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Динамо" в отношении капитана донецкой команды Тайсона.

"10 ноября в ходе игры на стадионе "Металлист" около 20 болельщиков футбольного клуба "Динамо" выкрикивали непристойные лозунги в адрес игроков "Шахтера". На 75 минуте футбольный матч был остановлен", - сообщает пресс-служба полиции Харьковской области во вторник.

Так, полиция открыто уголовное производство по ч.1 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас материалы уголовного производства направлены в прокуратуру Харьковской области для решения вопроса относительно возможного изменения подследственности.

Как сообщалось, 10 ноября донецкий "Шахтер" обыграл "Динамо" со счетом 1:0 в чемпионате Украины и оторвался от киевлян на 13 очков в турнирной таблице. На 82-й минуте после выкриков болельщиков "Динамо", которые он посчитал оскорбительными, бразильский полузащитник "Шахтера" Тайсон показал неприличный жест трибунам. После этого инцидента арбитр на несколько минут увел команды с поля и прервал матч. Затем игра всё-таки продолжилась, а Тайсон был удален с поля.

ФК "Шахтер" после матча осудил и призвал остановить проявления расизма и нетерпимости на стадионах.

Киевское "Динамо" в свою очередь заявило, что выступает против проявлений расизма и нетерпимости на стадионах, и призывает не спешить с обвинениями в адрес своих болельщиков за произошедшее во время матча 10 ноября против "Шахтера" до проведения расследования.

11 ноября Украинская ассоциация футбола (УАФ) пообещала тщательно рассмотреть возможные проявления расизма во время матча 14-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Динамо" в отношении капитана донецкой команды Тайсона.

Теги: #расизм #динамо #полиция #футбол #шахтер
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