Уволенные работники Управления спецрасследований Генпрокуратуры просят суд восстановить их на должностях

Увол В Окружной административный суд Киева (ОАСК) поступило три иска от уволенных работников Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины, в которых истцы просят суд восстановить их в должностях.

"В частности, в суд обратились заместитель начальника управления спецрасследований ГПУ Юрий Безщасный, начальник третьего следственного отдела Андрей Демьяненко и его заместитель Роман Крупко. Ответчиком по искам определена Генеральная прокуратура Украины", - сообщает пресс-служба ОАСК во вторник.

Истцы также просят суд взыскать с Генпрокуратуры заработок за время вынужденного прогула, расходы на правовую помощь и судебный сбор.

"Сейчас решается вопрос об открытии производства по административным делам", - отметили в суде.

Как сообщалось, свое увольнение с должности начальника Управления специальных расследований Генпрокуратуры также оспаривает Сергей Горбатюк.