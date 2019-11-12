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13:06 12.11.2019

Уволенные работники Управления спецрасследований Генпрокуратуры просят суд восстановить их на должностях

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Уволенные работники Управления спецрасследований Генпрокуратуры просят суд восстановить их на должностях

Увол В Окружной административный суд Киева (ОАСК) поступило три иска от уволенных работников Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины, в которых истцы просят суд восстановить их в должностях.

"В частности, в суд обратились заместитель начальника управления спецрасследований ГПУ Юрий Безщасный, начальник третьего следственного отдела Андрей Демьяненко и его заместитель Роман Крупко. Ответчиком по искам определена Генеральная прокуратура Украины", - сообщает пресс-служба ОАСК во вторник.

Истцы также просят суд взыскать с Генпрокуратуры заработок за время вынужденного прогула, расходы на правовую помощь и судебный сбор.

"Сейчас решается вопрос об открытии производства по административным делам", - отметили в суде.

Как сообщалось, свое увольнение с должности начальника Управления специальных расследований Генпрокуратуры также оспаривает Сергей Горбатюк.

Теги: #оаск #генпрокуратура #суд
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