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12:04 12.11.2019

В Украине в среду немного потеплеет, на Закарпатье небольшие дожди

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В Украине в среду немного потеплеет, на Закарпатье небольшие дожди

В ближайшие сутки, 13 ноября, погоду большинства областей будет определять теплая воздушная масса, которая перестится с юго-запада – с Балканского полуострова.

Как сообщает Укргидрометцентр, в Украине без осадков, лишь на Закарпатье днем небольшой дождь. Ночью и утром ожидается на Левобережье страны туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, в западных областях и на побережье морей до 11°, днем 10-15°, на крайнем юге и Закарпатье до 18°;на востоке страны и севере Левобережья ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.

В Киеве - без осадков; температура ночью 5-7° тепла, днем 12-14°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 13 ноября самая высокая температура днем была 15,8° в 2010 году, самая низкая ночью -13,4° в 1993 году.

В четверг, 14 ноября, также без осадков, лишь на Закарпатье и Прикарпатье местами небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных и южных (кроме Запорожской) областях, а также в Крыму ночью 4-9°, днем 11-16°; на остальной территории ночью 0-5° тепла, в восточных областях до 3° мороза, днем 8-13° тепла.

В Киеве 14 ноября ожидается без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, днем порывы 15-18 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 10-12°.

Теги: #погода #прогноз
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