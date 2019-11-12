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11:59 12.11.2019

Авиакомпания SkyUp с 30 марта 2020г начнет летать из Киева в Бари

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Авиакомпания SkyUp с 30 марта 2020г начнет летать из Киева в Бари

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines (Киев) с 30 марта 2020 года запустит прямые рейсы из Киева в Бари (Италия).

Как сообщила пресс-служба авиакомпании, рейсы будут осуществляться два раза в неделю – по понедельникам и пятницам.

Стоимость билета в одну сторону без багажа составляет от 1694 грн.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

Согласно данным Единого реестра юридических и физических лиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Скайап" являются Александр (50%) и Юрий (50%) Альба.

Компания начала чартерные перевозки с конца мая-2018. В настоящее время ее флот насчитывает девять самолетов: шесть Boeing 737-800, два Boeing 737-700 и один Boeing 737-900 ER. К концу 2019 года SkyUp планирует получить еще один Boeing 737-900 ER. В целом авиакомпания осуществляет 47 маршрутов (32 регулярных и 15 чартерных). При этом процент регулярных рейсов составляет 61% от общего количества рейсов.

По состоянию на 1 октября 2019 года компания перевезла 1,568 млн пассажиров с начала осуществления летной программы.

Теги: #киев #италия #авиарейсы #skyup
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