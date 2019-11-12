Бельгийские экологи призывают к отмене короткого грузового авиарейса Qatar Airways

Бельгийская природоохранная организация Demain призывает к отмене рейса авиакомпании Qatar Airways между бельгийским Льежем и нидерландским Маастрихтом, дальность которого составляет всего около 38 километров.

Как заявил представитель Demain Патрик Дессар, выполнение грузовых перевозок между этими расположенными рядом городами является безумием, сообщает Deutsche Welle.

По его информации, этот длящийся лишь девять минут перелет может считаться самым коротким грузовым рейсом в мире, однако на его выполнение тратится около 1,5 тонны керосина. Подобные короткие полеты должны быть запрещены, считает Дессар.

Между тем в Qatar Airways заявили о коротких полетах из соображений эффективности.

"Перегоночные полеты, в частности, между Маастрихтом и Льежем, нетипичны, но иногда необходимы. Они позволяют авиакомпаниям полностью загружать самолеты, что в свою очередь обеспечивает оптимальное и эффективное использование топлива", - пояснили в авиакомпании газете Die Welt.

Вылетающий из Дохи самолет обычно останавливался в Льеже, а затем летел в Мексику. Однако 3 ноября грузовой Boeing сначала приземлился в Маастрихте, прежде чем направиться в Льеж, пишет французская La Voix du Nord. Аналогичный маршрут значится в расписании на 10 ноября.

"Это новый голландский покупатель, который хочет, чтобы его товары выгружались в Маастрихте. Но взлетная полоса Маастрихта не достаточно длинна для того, чтобы самолет вылетел прямо в сторону Мексики. Вот почему мы должны переместить его в Льеж", - отмечают в Qatar Airways.