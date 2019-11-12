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11:02 12.11.2019

Глава правления НБУ срочно возвращается в Украину из загранкомандировки в связи с делом VAB Банка

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Глава правления НБУ срочно возвращается в Украину из загранкомандировки в связи с делом VAB Банка

 Глава правления Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий срочно возвращается в Украину из заграничной командировки в связи с делом VAB Банка.

"Вся команда руководства НБУ на своих рабочих местах. Никаких обысков и задержаний не было. Глава НБУ прервал заграничную командировку и срочно возвращается в Украину, чтобы быть вместе со своей командой", - говорится в сообщении НБУ в Facebook.

Как говорится в сообщении на сайте НБУ, ни один из членов правления и директоров департаментов НБУ не был задержан во время осуществляемых антикоррупционными органами следственных действий по обстоятельствам выдачи стабилизационного кредита в 2014 году VAB Банку.

"Правление Национального банка возмущено вручением подозрения правоохранительными органами Александру Писаруку, бывшему первому заместителю главы НБУ. Вместе с первой постреволюционной командой руководства центробанка он стоял у истоков реформы банковского сектора, благодаря которой мы сегодня имеем здоровые, прозрачные и надежные банки", - говорится в сообщении.

НБУ подчеркивает, что Писарук - профессиональный банкир с безупречной репутацией, которую оценили в Международном валютном фонде (МВФ), где он работал последние три года, а также в международном и отечественном банковском сообществе, где он работал 16 лет до назначения в НБУ и последний месяц.

"Национальный банк напоминает, что решение в НБУ принимаются коллегиально, что исключает определяющее влияние одного лица на процесс принятия таких решений", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) на своей странице в Facebook в понедельник вечером сообщило, что его детективы под процессуальным руководством прокуроров САП 11 ноября по подозрению в завладении средствами выданного в 2014 году стабилизационного кредита VAB банку в сумме 1,2 млрд грн задержали 7 человек, среди которых бывшие и действующие сотрудники НБУ, VAB Банка и компаний, связанных с экс-владельцем банка.

Как сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко среди задержанных экс-первый заместитель главы НБУ Александр Писарук, который после ухода из Нацбанка работал в МВФ, а недавно возглавил крупнейший в Украине банк с иностранным капиталом Райффайзен банк Аваль. По его словам, Писарука, задержанного накануне НАБУ, отпустили в ночь на вторник после объявления подозрения, меру пресечения изберут во вторник. Эту информацию агентству "Интерфакс-Украина" подтвердил информированный источник.

По данным источника, в настоящее время Писарук проводит консультации с адвокатами.

Помимо того другой источник уточнил, что среди семи задержанных четыре работника VAB банка.

НБУ 20 марта 2015 года решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ВиЭйБи Банк (VAB банк, Киев).

По данным НБУ, к началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (23,97 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков. 

Теги: #vab #vab_банк #нбу #смолий
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