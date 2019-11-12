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10:44 12.11.2019

Рада назначила Шапрана членом Совета НБУ

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Рада назначила Шапрана членом Совета НБУ

Верховная Рада назначила Виталия Шапрана членом Совета Национального банка Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее постановление поддержали 268 народных депутатов на утреннем пленарном заседании парламента во вторник.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что в конкурсе на должность члена Совета Нацбанка приняли участие 23 кандидата.

"Выбрали Виталия Шапрана, который, по нашему мнению, после глубокого изучения документов, был наилучшим кандидатом из всех, кто подался"- отметил Гетманцев.

Как сообщалось, Шапран занимает должность главного эксперта секретариата Совета НБУ, является членом исполкома "Украинского общества финансовых аналитиков". С октября 2010 года он возглавил рейтинговый комитет Украинской ассоциации по защите инвесторов кредиторов и страхователей.

Вакансия члена Совета НБУ появилась после того, как занимавший должность заместителя главы Совета НБУ Тимофей Милованов стал министром экономического развития, торговли и сельского хозяйства.

Теги: #верховная_рада #нбу #кадры #шапран
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