Полиция устанавливает обстоятельства смерти школьницы, которая выпала из окна в Киеве

Правоохранители Киева устанавливают обстоятельства смерти 14-летней школьницы, которая выпала из окна многоэтажного дома на ул. Михаила Ломоносова, сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Вчера утром в полицию поступило сообщение от киевлянина о том, что на ул. Михаила Ломоносова у подъезда многоэтажки лежит девушка без признаков жизни. По предварительной информации, 14-летняя девушка упала из окна квартиры примерно в шесть утра. В этом доме несовершеннолетняя жила со своей семьей", - сказано в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия, а также опрашивают ее знакомых, с которыми она училась и общалась в последнее время.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - самоубийство. Начато досудебное расследование.