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10:23 12.11.2019

Под Радой протестуют против и за создания рынка земли

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Под Радой протестуют против и за создания рынка земли

Всеукраинский аграрный совет, представители политических партий "Национальный корпус", "Всеукраинское объединение "Свобода и "Правый сектор" в среду проводят акцию протеста у стен парламента против принятия законопроектов №2178 и №2178-10, которыми предполагается создания рынка сельскохозяйственных земель.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на площади Конституции собралось несколько сотен человек. Они называют создание рынка сельскохозяйственных земель попыткой власти продать украинские земли олигархам и транснациональным корпорациям. К стенам парламента они свезли полтора десятка единиц сельскохозяйственной техники.

Протестующие требуют отзыва законопроектов №2178 и №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты касательно оборота сельскохозяйственных земель", которыми предполагается создания рынка сельскохозяйственных земель.

Параллельно с этой акцией протеста, перед зданием Верховной Рады собрались сторонники отмены моратория на продажу земли. Они выступают за начало земельной реформы, посредством создание прозрачного рынка сельскохозяйственных земель.

Как сообщалось, 18 октября парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики на заседании в пятницу рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". Лидер "Батькивщины" Тимошенко заявила, что решение комитета является нелегитимным, так как, по ее словам, комитет провел его тайно, без участия представителей других фракций.

Группа депутатов из фракции "Слуга народа", в числе которой глава профильного комитета Николай Сольский, зарегистрировала 10 октября в Раде альтернативный правительственному законопроект №2178-10, который предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение земель сельхозназначения всех форм собственности.

11 ноября, на заседании согласовательного совета лидеров депутатских фракций и групп глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа "За жизнь" Юрий Бойко и сопредседатель депутатской группы "За будущее" Виктор Бондарь потребовали снять с рассмотрения парламента проект закона №2178-10.

Проект закона №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" исключен явочным порядком с повестки дня Верховной Рады на вторник, 12 ноября.

Теги: #верховная_рада #митинг #протест #рынок_земли
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