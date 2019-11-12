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09:54 12.11.2019

Правительственный проект закона не решает проблем азартных игр - эксперт АМКУ

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Правительственный проект закона не решает проблем азартных игр - эксперт АМКУ

Законопроект №2285 "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр" не решает проблемы относительно разграничения лотерей и других азартных игр, которые маскируются под видом лотерейной деятельности, и нуждается в значительной доработке.

Об этом во время круглого стола по законодательному регулированию организации и проведению азартных игр в Украине, организованного Институтом будущего, заявила начальник отдела административных и общих услуг Департамента исследований и расследований рынков непроизводственной сферы АМКУ Галина Верцимаха.

"Законопроект нуждается в доработке. Он не решит те глобальные проблемы, которые есть на сегодня относительно разграничения лотерей и других азартных игр, которые маскируются под видом лотерейной деятельности. Это попытка соединить в одном законе как азартные игры, так и лотери. Здесь и отсутствие разграничения понятия по игорному оборудованию, что именно является лотерейным оборудованием, а что оборудованием, которое используется в других видах азартных игр", - сказала Верцимаха.

По ее словам, в данном законопроекти закреплены достаточно жесткие критерии к оператору лотерей в отличие от других организаторов азартных игр. Это приведет не к легализации игорного бизнеса, а к развитию теневого рынка.

"Исходя из видения, что лотерея является наименее вредным видом азартных игр, требования, которые прописаны в законопроекте не соответствуют этому видению, потому будем предлагать замечания и предложения к отдельным нормам закона", - отметила Верцимаха.

Напомним, 18 октября Верховная Рада зарегистрировала разработанный Кабинетом министров законопроект №2285 "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр". Ранее Президент Украины Владимир Зеленский поручил Верховной Раде Украины в 1 декабря 2019 принять закон о легализации игорного бизнеса.

Как заявлял ранее эксперт Украинского аналитического центра Борис Кушнирук, проект закона в том виде, в котором он был представлен на заседании профильного комитета Верховной Рады, принимать нельзя, потому что, среди прочего, он ведет к захвату рынка лотерей россиянами.

Теги: #азартные_игры
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