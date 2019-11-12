События

09:24 12.11.2019

В Харькове полицейский отдела в метрополитене открыл стрельбу на станции

1 мин читать
В Харькове полицейский отдела в метрополитене открыл стрельбу на станции

В ночь на вторник 22-летний капрал полиции (сотрудник отдела в метрополитене) открыл стрельбу на станции метро "Научная".

"В результате происшествия никто не пострадал. На момент инцидента станция метро "Научная" не работала и была пустой", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация о происшествии поступила в дежурную часть ГУ Нацполиции в Харьковской области около 3:50.

На место срочно прибыли руководство областного главка полиции, отдела полиции в метрополитене, инспекция по личному составу, Управление внутренней безопасности, следственно-оперативная группа и психологи.

Спецподразделение патрульной полиции ТОР разоружило стрелявшего капрала и задержало его.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

По данному факту назначено служебное расследование.

О происшествии проинформировано территориальное управление ГБР в Полтаве.

Теги: #стрельба #метро #полиция #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:02 11.11.2019
Информация о минировании судов в Харькове не подтвердилась

Информация о минировании судов в Харькове не подтвердилась

13:42 11.11.2019
Во Львовской области пикетчики разблокировали трассу Киев-Чоп – полиция

Во Львовской области пикетчики разблокировали трассу Киев-Чоп – полиция

12:09 11.11.2019
Полиция ищет взрывчатку в трех харьковских судах

Полиция ищет взрывчатку в трех харьковских судах

05:05 11.11.2019
Полиция применила боевое оружие против демонстрантов в Гонконге

Полиция применила боевое оружие против демонстрантов в Гонконге

17:38 10.11.2019
В Киеве в ДТП с участием полицейского авто пострадали пять человек

В Киеве в ДТП с участием полицейского авто пострадали пять человек

22:39 08.11.2019
В Киеве арестован мужчина, стрелявший из карабина в ходе конфликта с соседями и членами ОСББ

В Киеве арестован мужчина, стрелявший из карабина в ходе конфликта с соседями и членами ОСББ

16:41 08.11.2019
Неизвестные облили зеленкой представителя Харьковского горсовета после суда о незаконности переименования проспекта Григоренко

Неизвестные облили зеленкой представителя Харьковского горсовета после суда о незаконности переименования проспекта Григоренко

15:47 08.11.2019
Апелляционный суд подтвердил незаконность возвращения имени маршала Жукова проспекту Григоренко в Харькове

Апелляционный суд подтвердил незаконность возвращения имени маршала Жукова проспекту Григоренко в Харькове

13:16 08.11.2019
В Харькове мужчина подорвал себя гранатой

В Харькове мужчина подорвал себя гранатой

12:25 08.11.2019
В Харькове неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью на балкон квартиры в многоэтажке, один пострадавший - полиция

В Харькове неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью на балкон квартиры в многоэтажке, один пострадавший - полиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Один боец ВСУ ранен в понедельник в результате 16 обстрелов на Донбассе

Арахамия: "Слуга народа" рассмотрит законопроекты о создании рынка земли в среду

Задержаны бывшие и действующие должностные лица Нацбанка Украины по подозрению в завладении средствами стабилизационного кредита в сумме 1,2 млрд грн

САП открыла производство по утечкам из НАБУ – Деркач

ВАКС заочно арестовал экс-заместителя начальника управления энергорынка НКРЭКУ Бутовского

ПОСЛЕДНЕЕ

Шестеро крымчан получили в России от 7 до 19 лет колонии за участие в деятельности ячейки "Хизб ут-Тахрир"

НАБУ задержало бывших и действующих руководителей НБУ по делу стабкредита VAB банка

Количество зарегистрированных в Украине за три месяца переселенцев увеличилось почти на 22 тыс. человек

Назарбаев предлагает Путину и Зеленскому встретиться в Казахстане

Владелец "Укрлендфарминг" Бахматюк просит Зеленского вмешаться в дело VAB банка и поручить решить его за столом переговоров

Главу правления Райффайзен банка Аваль Писарука, задержанного накануне НАБУ, отпустили после объявления подозрения

Президент США запретил публиковать заявления по ситуации в Керченском проливе

Один боец ВСУ ранен в понедельник в результате 16 обстрелов на Донбассе

Украинская армия получила первые 100 серийных ракет "Ольха"

Трамп намерен отложить введение пошлин на автомобили из ЕС на шесть месяцев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА