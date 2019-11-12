В Харькове полицейский отдела в метрополитене открыл стрельбу на станции
В ночь на вторник 22-летний капрал полиции (сотрудник отдела в метрополитене) открыл стрельбу на станции метро "Научная".
"В результате происшествия никто не пострадал. На момент инцидента станция метро "Научная" не работала и была пустой", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Информация о происшествии поступила в дежурную часть ГУ Нацполиции в Харьковской области около 3:50.
На место срочно прибыли руководство областного главка полиции, отдела полиции в метрополитене, инспекция по личному составу, Управление внутренней безопасности, следственно-оперативная группа и психологи.
Спецподразделение патрульной полиции ТОР разоружило стрелявшего капрала и задержало его.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.
По данному факту назначено служебное расследование.
О происшествии проинформировано территориальное управление ГБР в Полтаве.