В Харькове полицейский отдела в метрополитене открыл стрельбу на станции

В ночь на вторник 22-летний капрал полиции (сотрудник отдела в метрополитене) открыл стрельбу на станции метро "Научная".

"В результате происшествия никто не пострадал. На момент инцидента станция метро "Научная" не работала и была пустой", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация о происшествии поступила в дежурную часть ГУ Нацполиции в Харьковской области около 3:50.

На место срочно прибыли руководство областного главка полиции, отдела полиции в метрополитене, инспекция по личному составу, Управление внутренней безопасности, следственно-оперативная группа и психологи.

Спецподразделение патрульной полиции ТОР разоружило стрелявшего капрала и задержало его.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

По данному факту назначено служебное расследование.

О происшествии проинформировано территориальное управление ГБР в Полтаве.