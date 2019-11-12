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08:47 12.11.2019

Назарбаев предлагает Путину и Зеленскому встретиться в Казахстане

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Назарбаев предлагает Путину и Зеленскому встретиться в Казахстане

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев убежден, что лидеры России Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский смогут договориться об урегулировании конфликта на Донбассе при личной встрече и предложил провести ее на территории Казахстана.

"Сейчас я встретился с господином Зеленским, послушал его. Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему. (...) Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины", - сказал Назарбаев, выступая на пятом заседании политического форума "Астана клуб" во вторник в столице Казахстана.

"Я разговаривал о такой встрече тет-а-тет. Мне кажется сейчас момент хороший. Зеленский получил очень большую поддержку народа и он может проявить волю и решить этот вопрос. (...) Здесь вопрос заключается в том, как избрать руководителей восточной Украины после завершения конфликта и вывод всех вооруженных формирований", - сказал казахстанский лидер.

"Я уже получил согласие Зеленского на встречу тет-а-тет, об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан", - сказал Назарбаев.

"Не нужно тормозить и не надо думать, что Путин этого не хочет. Он хочет, чтобы там наступил мир. И мы все прекрасно понимаем, не территории России нужны, а совсем другие вещи. По другим причинам там оказались российские силовые структуры", - заметил Назарбаев.

Теги: #назарбаев #зеленский #путин #казахстан
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