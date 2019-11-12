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05:26 12.11.2019

Трамп намерен отложить введение пошлин на автомобили из ЕС на шесть месяцев

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Трамп намерен отложить введение пошлин на автомобили из ЕС на шесть месяцев

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит на этой неделе, что откладывает решение о том, вводить ли пошлины на автомобили из ЕС, сообщает Politico со ссылкой на осведомленный источник.

По данным собеседника издания, решение о введении пошлин будет отложено еще на шесть месяцев.

Однако, добавил он, всегда существует неопределенность вокруг окончательного решения Трампа, когда речь заходит о торговле и пошлинах.

Президент США заявил о возможном введении пошлин для автомобилей европейского производства в феврале этого года. В ответ Еврокомиссия сообщила, что введет дополнительные пошлины на товары американского экспорта объемом 20 млрд евро в качестве ответной меры, если Трамп поднимет тарифы на производимые в ЕС автомобили и автодетали.

Как сообщалось, в мае президент США принял решение отложить на 180 дней введение 25 пошлин на импорт автомобилей, произведенных в ЕС и Японии. Этот срок истекает в среду.

Теги: #пошлины #сша #трамп #ес
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