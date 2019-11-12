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04:23 12.11.2019

В Киеве 13 ноября ограничат движение по Северному мосту

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В Киеве 13 ноября ограничат движение по Северному мосту

В Киеве 13 ноября на Северном мосту частично ограничат движение с 8:00 до 17:00, сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

"Как сообщили в КК "Киевавтодор", будут выполнять текущий ремонт покрытия. Работать в направлении Троещины. Чтобы меньше влиять на трафик основные работы планируется сделать до вечерних часов пик", - сказано в сообщении.

В столичной мэрии подчеркнули, что работы были запланированы на 11 ноября, но перенесены из-за погодных условий.

Теги: #киев #мост #движение
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