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03:28 12.11.2019

Заседание Трехсторонней группы по Донбассу пройдет в Минске

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Заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет во вторник в белорусской столице.

Предыдущее заседание ТКГ в Минске 29 октября прошло на фоне возобновившегося разведения сил и средств в районе Золотого. Непосредственно на заседании стороны согласовали разведение сил в районе Петровского, однако участники переговоров по договоренности не озвучивали конкретную дату его начала.

Позднее спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик заявил, что разведение сил в Петровском начнется 9 ноября.

11 ноября в Киеве заявили о завершении практической фазы разведения сил и средств сторон на участке Богдановка-Петровское.

Поселок Золотое в Луганской области наряду с населенным пунктом Петровское в Донецкой области - два пилотных участка, где должны быть разведены силы противоборствующих сторон на Донбассе.

Разведение сил сторонами конфликта на Донбассе - одно из условий проведения саммита "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция).

В соответствии с договоренностями, разведение должно было начаться 7 октября и завершиться 11 октября, однако несколько попыток разведения оказались безуспешными. Украинская сторона мотивировала отказ несоблюдением боевиками семидневного "режима тишины" в районе Петровского и Золотого.

Как ожидается, на заседании Трехсторонняя контактная группа в Минске также продолжит обсуждение обмена задержанными между сторонами конфликта на Донбассе.

Теги: #группа #украина #беларусь #заседание
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