Премия Сахарова Сенцову будет вручена в Европарламенте 26 ноября

Церемония вручения премии Сахарова украинскому режиссеру Олегу Сенцову, не так давно освобожденного из российской тюрьмы, состоится 26 ноября.

Соответствующий анонс размещен на сайте Европейского парламента. "26 ноября парламент проведет церемонию награждения прошлогоднему лауреату премии Сахарова Олегу Сенцову, недавно освобожденному из российской тюрьмы. Церемония состоится в зале пленарного заседания в Страсбурге", - говорится в сообщении.

Сенцов был выдвинут на соискание премии Сахарова группой Европейской народной партии в 2018 году. Инициатор выдвижения Сенцова на премию Сахарова депутат от группы Европейских народников Михаэль Галер ранее отметил, что украинец был награжден "за свободу мысли и в знак признания его мирного протеста против незаконной оккупации родного Крыма, а также за мужество, решимость и убеждения в поддержке человеческого достоинства, демократии, верховенство закона и права человека".

Украинский режиссер был задержан в оккупированном Россией Крыму в 2014 году и обвинен в создании на территории полуострова террористического сообщества. Суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Режиссер все обвинения отрицал. В мае 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в РФ и только 6 октября он сообщил о прекращении голодовки из-за угрозы начала принудительного кормления.

Сенцов вместе с 34 украинцами 7 сентября вернулся в Киев в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемых лиц.

Европейский парламент присуждает премию Сахарова с 1988 года лицам и организациям, которые защищают права человека и основные свободы.

Первая Сахаровская премия была присуждена бывшему президенту ЮАР Нельсону Манделе и посмертно - советскому диссиденту Анатолию Марченко. В 2017 году премию им.А.Сахарова получила Демократическая оппозиция Венесуэлы.