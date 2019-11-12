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00:55 12.11.2019

Вакарчук назвал три варианта возвращения оккупированных территорий

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Вакарчук назвал три варианта возвращения оккупированных территорий

Народный депутат от партии "Голос" Святослав Вакарчук в эфире программы "Свобода слова" заявил, что есть три варианта возвращения Украиной оккупированных территорий. По его словам это военный путь, реализация Минских договоренностей и замораживание конфликта.

"Существует сегодня три варианта для Украины: Вариант первый - начать военную операцию, дойти до границы и победно завершить войну. Мало кто верит, что это возможно. Этот вариант на сегодняшний день, я подчеркиваю на сегодняшний день, является невозможным. Хотя украинская армия и Генштаб должны быть готовы к такому сценарию", - считает Вакарчук.

Вторым вариантом лидер партии "Голос" назвал выполнение Минских соглашений, которые он считает навязанными Россией и не понимает почему украинская власть использует его для завершения войны на Донбассе.

"В Минских соглашениях записано, что вы, уважаемые украинцы, должны инкорпорировать тот Донбасс в том состоянии, в котором он есть, заставить себя провести там неконтролируемые выборы и фактически впустить эту территорию, которую мы пять лет не контролировали ни политически, ни экономически, ни юридически в Украину", - говорит нардеп.

По его словам, в сегодняшней экономической и политической ситуации такие действия могут привести к катастрофическим последствиям, среди которых потери независимости и суверенитета.

"Наконец, есть третий путь, который говорит следующее: вместо того, чтобы идти по навязанным Россией условиям, давайте мы не будем спешить и включать "турбо-режим" в дипломатии, в которой каждый день очень важен, а будем усиливать украинскую армию, усиливать украинскую экономику - будем каждый день "наращивать мышцы" и будем в любой момент готовы дипломатически или другим путём вернуть наши аннексированные территории. Я подчеркиваю: все наши аннексированные территории, включая Крым, потому что в Минске речи о Крыме не идёт вообще", - утверждает Вакарчук.

Он называет первый вариант нереалистичным, второй таковым, который приведёт к потере независимости, а третий путь лидер "Голоса" называет болезненным, но не приемлемым для всех, однако самым реалистическим.

Как сообщалось, лидер фракции "Голос" в парламенте Сергей Рахманин выступая во время программы "Право на власть" 8 ноября заявил, что есть три варианта деокупации аннексированных территорий: военный, "Минские соглашения" и замораживание конфликта.

"Третий вариант, о котором говорят вслух. Он существует, он обсуждается время от времени. Его не озвучивают или из-за стыда, или из страха. Это - замораживание войны. Что это означает с точки зрения стратегии и с точки зрения тактики? Это означает одну простую вещь: мы называем вещи своими именами. Мы сейчас не имеем возможности решить этот вопрос военным путем - я объяснил почему. Мы сейчас не имеем возможности решить этот вопрос дипломатическим путем - я объяснил почему. Мы можем остановиться - для того, чтобы собраться с мыслями", –заявил Рахманин.

"И главное: не менее, мы обязаны забрать, - мы должны вернуть людей. Для того, чтобы вернуть людей, должна быть государственная программа для тех, кто готов вернуться в Украину", – сказал лидер "Голоса".

Теги: #крым #вакарчук #варианты #донбасс #возвращение
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