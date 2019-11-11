Задержаны бывшие и действующие должностные лица Нацбанка Украины по подозрению в завладении средствами стабилизационного кредита в сумме 1,2 млрд грн

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали бывших и действующих сотрудников Национального банка Украины по подозрению в завладении средствами стабилизационного кредита в сумме 1,2 млрд грн.

"11 ноября 2019 детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержаны бывшие и действующие должностные лица Национального банка Украины, ПАО "ВиЭйБи Банк" и лица, которые им способствовали по подозрению в завладении денежными средствами стабилизационного кредита Нацбанка в сумме 1,2 млрд грн", – сказано в сообщении на странице САП в Фейсбук в понедельник вечером.

В прокуратуре подчеркнули, что продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливается местонахождение других участников преступления.

"Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения", – сказано в сообщении.