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23:06 11.11.2019

Задержаны бывшие и действующие должностные лица Нацбанка Украины по подозрению в завладении средствами стабилизационного кредита в сумме 1,2 млрд грн

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Задержаны бывшие и действующие должностные лица Нацбанка Украины по подозрению в завладении средствами стабилизационного кредита в сумме 1,2 млрд грн

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали бывших и действующих сотрудников Национального банка Украины по подозрению в завладении средствами стабилизационного кредита в сумме 1,2 млрд грн.

"11 ноября 2019 детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержаны бывшие и действующие должностные лица Национального банка Украины, ПАО "ВиЭйБи Банк" и лица, которые им способствовали по подозрению в завладении денежными средствами стабилизационного кредита Нацбанка в сумме 1,2 млрд грн", – сказано в сообщении на странице САП в Фейсбук в понедельник вечером.

В прокуратуре подчеркнули, что продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливается местонахождение других участников преступления.

"Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения", – сказано в сообщении.

Теги: #набу #сап #нацбанк_украины #хищения
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