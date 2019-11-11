События

22:55 11.11.2019

Новой концепции законопроекта об особом порядке самоуправления в ОРДЛО нет - Арахамия

1 мин читать
Новой концепции законопроекта об особом порядке самоуправления в ОРДЛО нет - Арахамия

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что в настоящее время никакой новой концепции законопроекта об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей ни у одного из субъектов законодательной инициативы не существует.

"Нет ни одного концепта относительно особого статуса Донбасса, нового концепта, ни в офисе президента, ни в кабинете министров, ни в парламенте", – сказал Арахамия журналистам после окончания заседания его фракции вечером в понедельник в Киеве, подчеркнув, что других субъектов законодательной инициативы не существует.

Как сообщалось, закон об особом порядке самоуправления в ОРДЛО заканчивает свое действие 31 декабря 2019 года.

Теги: #концепция #самоуправление #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:41 11.11.2019
Ермак заявил, что никогда не обвинял Порошенко в начале войны на Донбассе, а только говорил о возможной причастности экс-президента к коррупционным скандалам

Ермак заявил, что никогда не обвинял Порошенко в начале войны на Донбассе, а только говорил о возможной причастности экс-президента к коррупционным скандалам

20:16 10.11.2019
Загороднюк: Разведение сил на Донбассе с украинской стороны контролируемо, террористы пытаются сорвать процесс

Загороднюк: Разведение сил на Донбассе с украинской стороны контролируемо, террористы пытаются сорвать процесс

20:32 09.11.2019
В СММ ОБСЕ приветствовали начало разведения у Петровского

В СММ ОБСЕ приветствовали начало разведения у Петровского

21:44 08.11.2019
СММ ОБСЕ 7 ноября зафиксировала больше нарушений прекращения огня в Донецкой области и меньше - в Луганской по сравнению с предыдущими сутками

СММ ОБСЕ 7 ноября зафиксировала больше нарушений прекращения огня в Донецкой области и меньше - в Луганской по сравнению с предыдущими сутками

10:00 08.11.2019
МОМ направила для жителей оккупированного Донбасса 17 грузовиков со стройматериалами

МОМ направила для жителей оккупированного Донбасса 17 грузовиков со стройматериалами

00:14 08.11.2019
Бородянский: 80 % жителей оккупированного Донбасса смогут смотреть украинский телеканал

Бородянский: 80 % жителей оккупированного Донбасса смогут смотреть украинский телеканал

19:24 07.11.2019
Зеленский: никакой "серой зоны" на участках разведения нет, там безопасно и находятся наши люди

Зеленский: никакой "серой зоны" на участках разведения нет, там безопасно и находятся наши люди

12:37 07.11.2019
На Донбассе в четверг ранен украинский военный

На Донбассе в четверг ранен украинский военный

13:03 06.11.2019
Австрия выделила EUR1 млн на помощь Донбассу

Австрия выделила EUR1 млн на помощь Донбассу

20:37 04.11.2019
Открытие моста в Станице Луганской может произойти раньше намеченного срока - депутат и советник секретаря СНБО Ткаченко

Открытие моста в Станице Луганской может произойти раньше намеченного срока - депутат и советник секретаря СНБО Ткаченко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Задержаны бывшие и действующие должностные лица Нацбанка Украины по подозрению в завладении средствами стабилизационного кредита в сумме 1,2 млрд грн

САП открыла производство по утечкам из НАБУ – Деркач

ВАКС заочно арестовал экс-заместителя начальника управления энергорынка НКРЭКУ Бутовского

Нардеп Деркач заявляет о получении Байденом-младшим средств от Burisma через посредников

Украинская сторона завершила передислокацию бойцов и вооружения на участке Богдановка-Петровское – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Задержаны бывшие и действующие должностные лица Нацбанка Украины по подозрению в завладении средствами стабилизационного кредита в сумме 1,2 млрд грн

Помпео горд политикой администрации Трампа в отношении Украины

Глава МВД Боливии скрылся на территории аргентинского посольства

Фракция "Слуга народа" завтра утром обсудит с рабгруппой Кабмина проект госбюджета-2020 – Дубинский

На Харьковщине без тепла остаются более 30 объектов соцсферы и 500 домов - ОГА

САП открыла производство по утечкам из НАБУ – Деркач

Подозреваемые в служебной халатности, приведшей к гибели 3-летней девочки на Харьковщине, полицейские предстанут перед судом

ЦИК одобрила предложения по совершенствованию Избирательного кодекса Украины

ВАКС заочно арестовал экс-заместителя начальника управления энергорынка НКРЭКУ Бутовского

Нардеп Деркач заявляет о получении Байденом-младшим средств от Burisma через посредников

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА