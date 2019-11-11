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22:41 11.11.2019

Ермак заявил, что никогда не обвинял Порошенко в начале войны на Донбассе, а только говорил о возможной причастности экс-президента к коррупционным скандалам

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Ермак заявил, что никогда не обвинял Порошенко в начале войны на Донбассе, а только говорил о возможной причастности экс-президента к коррупционным скандалам

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что никогда не называл пятого президента Украины Петра Порошенко виновным в начале войны на Донбассе, а только обсуждал во время общения с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором и бывшим спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером возможную причастность  Порошенко к коррупционным скандалам.

"Я никогда не называл Петра Порошенко виновным в начале войны на Донбассе. Мы с господином Волкером, господином Тейлором и господином Новиковым (внештатным советником Зеленского - ИФ) говорили о возможной причастности Порошенко к коррупционным скандалам, в том числе, в армии", - заявил он в эксклюзивном комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Ермак отметил, что во время этого разговора он упомянул, что его семьи коснулась война, как и большинства других украинских семей.

"Я хотел бы подчеркнуть необходимость равенства всех перед законом. По моему глубокому убеждению, любые факты воровства и коррупции по отношению к людям, которые защищают нашу свободу, недопустимы и должны быть наказаны", - заявил Ермак.

Как сообщалось, 11 ноября сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что президент Украины Зеленский должен прямо сообщить, давал ли он своему помощнику Ермаку "директиву озвучивать совпадающую с кремлевской позицию по урегулированию конфликта на Донбассе".

"На прошлой неделе были обнародованы показания временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора, которые он под присягой давал Конгрессу США. И в этих показаниях звучит шокирующая информация, что новая украинская власть фактически обвиняет в войне против Украины - Украину, а не Россию. Порошенко, а не Путина. Очевидно, что подобные сентенции радостно подхватили российские СМИ, ведь все это ложится в нарратив российской пропаганды о гражданской войне в Украине", - подчеркнула Геращенко.

В своих показаниях Конгрессу Тейлор сообщил, что Ермак во время встречи с ним и бывшим спецпредставителем Госдепа США по Украине Волкером 14 сентября якобы прямо обвинял Порошенко в войне на Донбассе.

Теги: #порошенко #донбасс #ермак
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