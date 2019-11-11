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21:01 11.11.2019

Фракция "Слуга народа" завтра утром обсудит с рабгруппой Кабмина проект госбюджета-2020 – Дубинский

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Фракция "Слуга народа" завтра утром обсудит с рабгруппой Кабмина проект госбюджета-2020 – Дубинский

Парламентская фракция "Слуга народа" во вторник утром встретится с рабочей группой Кабинета министров для обсуждения подготовленного ко второму чтению законопроекта о госбюджете Украины на 2020 год, заявляет замглавы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский.

"Мы рассматривали сейчас бюджет. Бюджет рассмотрели… Сделали замечания… Завтра в 9 часов встреча с рабочей группой Кабинета министров, продолжим рассматривать бюджет", - сказал Дубинский журналистам в понедельник вечером в Киеве, где проходит заседание фракции "Слуга народа".

По его словам, после встречи с представителями Кабмина этот вопрос будет снова вынесен на обсуждение фракции.

Он также сообщил, что заседание парламентской фракции продолжается в настоящее время.

Как сообщалось, Верховная Рада в четверг, 14 ноября намерена рассмотреть законопроект о госбюджете Украины на следующий год во втором чтении.

Заседание фракции проходит в конгрессо-выставочном центре "Парковый".

Теги: #бюджет #слуга_народа #обсуждение
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