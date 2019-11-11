На Харьковщине без тепла остаются более 30 объектов соцсферы и 500 домов - ОГА

В Харьковской области по состоянию на понедельник, 11 ноября, не работает 22 котельных из 798.

"Из 798 котельных работает 776", - сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации в понедельник.

По информации пресс-службы Харьковской ОГА, из 7758 жилых домов с централизованным отоплением тепло подается в 7251 дом, из 1698 объектов социальной сферы - в 1665.

Как сообщалось, отопительный сезон в Харьковской области начался 15 октября.