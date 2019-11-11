Подозреваемые в служебной халатности, приведшей к гибели 3-летней девочки на Харьковщине, полицейские предстанут перед судом

Прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении пятерых работников одного из местных отделов полиции в Харьковской области, которых подозревают в служебной халатности, которая привела к гибели 3-летней девочки в пгт. Ковшаровка (ч. 2 ст. 367 УК Украины) .

"По данным следствия, полицейские проявили служебную халатность при рассмотрении обращений по систематическому физическому издевательству родителей над ребенком. Действия правоохранителей привели к смерти девочки в результате очередных побоев и истязаний", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как было установлено в ходе досудебного следствий бабушка 3-летней девочки неоднократно обращалась в райотдел полиции с заявлениями о возможной угрозе жизни и здоровью ее внучки из-за жестокого отношения матери и отчима к ребенку. Но ни одно из заявлений женщины не было рассмотрено должным образом.

Летом прокуратура объявила о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия трем инспекторам по ювенальной превенции и двум следователям полиции.

Подозреваемые отстранены от занимаемых должностей.

Сейчас четверо из них находятся под домашним арестом, а пятому избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Как сообщалось, в сентябре 2018 года в пгт.Ковшаровка умерла 3-летняя девочка. По словам матери, ребенок подавился яблоком.

Однако проведенная экспертиза показала, что причиной смерти стала открытая черепно-мозговая травма, сопровождавшаяся кровоизлиянием с последующим отеком головного мозга. Кроме того, на теле и лице умершей девочки обнаружены многочисленные ссадины и кровоподтеки, свидетельствующие о систематическом издевательстве над ребенком.

По данным следствия, отчим при попустительстве матери, регулярно избивал падчерицу, после очередного избиения девочка скончалась от полученных травм. Родители только через несколько часов вызвали медиков и пытались выдать совершенное по несчастный случай.

Сейчас производство в отношении матери и отчима погибшего ребенка слушается в Купянском районном суде Харьковской области. 30-летней женщине и ее 40-летнему сожителю инкриминируется пытки, нанесение тяжких телесных повреждений и умышленное причинение смерти малолетнему ребенку с целью скрыть другое преступление по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 121, п. 2, 9, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Максимальная санкция инкриминируемых статей предусматривает пожизненное лишение свободы.