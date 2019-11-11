События

18:34 11.11.2019

Боец ВСУ ранен в результате обстрелов боевиков на Донбассе с начала суток – штаб ООС

1 мин читать

В течение суток понедельника, 11 ноября, боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие чего ранения получил военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центре операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений по запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… В течение текущих суток ранения в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в вечерней сводке, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук в понедельник.

Так, говорится в информации, 4 обстрела украинских позиций боевики осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": трижды возле Луганского - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку от Пивденного - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по позициям Объединенных сил: у Гнутово - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия; неподалеку н.п.Верхнеторецкое - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; в районе н.п.Богдановка (за пределами участка разведения) - из стрелкового оружия.

Теги: #всу #оос #обстрелы #раненый
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:26 11.11.2019
Украинская сторона завершила передислокацию бойцов и вооружения на участке Богдановка-Петровское – штаб ООС

Украинская сторона завершила передислокацию бойцов и вооружения на участке Богдановка-Петровское – штаб ООС

17:29 11.11.2019
Суд арестовал на 2 месяца с правом залога в 76 млн грн подозреваемого в деле о бронежилетах генерала

Суд арестовал на 2 месяца с правом залога в 76 млн грн подозреваемого в деле о бронежилетах генерала

15:26 11.11.2019
Практическая фаза разведения сил на участке Богдановка-Петровское завершилась

Практическая фаза разведения сил на участке Богдановка-Петровское завершилась

07:21 11.11.2019
За минувшие сутки боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранено четверо бойцов ВСУ

За минувшие сутки боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранено четверо бойцов ВСУ

07:46 10.11.2019
Боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный

Боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный

20:01 09.11.2019
На Донбассе за неделю ликвидировано 11 боевиков – штаб ООС

На Донбассе за неделю ликвидировано 11 боевиков – штаб ООС

19:29 09.11.2019
Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала субботы, ранен один военный – штаб ООС

Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала субботы, ранен один военный – штаб ООС

13:37 09.11.2019
В штабе ООС подтверждают начало процесса разведения сил и средств в районе н.п. Богдановка и Петровское на Донетчине

В штабе ООС подтверждают начало процесса разведения сил и средств в районе н.п. Богдановка и Петровское на Донетчине

12:35 09.11.2019
В Петровском началось разведение сил сторон конфликта на Донбассе

В Петровском началось разведение сил сторон конфликта на Донбассе

11:50 09.11.2019
Треть жителей ОРДЛО связывают улучшение экономики с интеграцией в РФ, но большинство уверено, что восстанавливать Донбасс должна Украина

Треть жителей ОРДЛО связывают улучшение экономики с интеграцией в РФ, но большинство уверено, что восстанавливать Донбасс должна Украина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВАКС заочно арестовал экс-заместителя начальника управления энергорынка НКРЭКУ Бутовского

Нардеп Деркач заявляет о получении Байденом-младшим средств от Burisma через посредников

Украинская сторона завершила передислокацию бойцов и вооружения на участке Богдановка-Петровское – штаб ООС

Суд арестовал на 2 месяца с правом залога в 76 млн грн подозреваемого в деле о бронежилетах генерала

СБУ разоблачила экс-начальника ЮЗЖД Кривопишина на хищении более 50 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

SpaceX отказалась от "ловли" обтекателя ракеты SpaceX из-за непогоды в Атлантике

ЦИК одобрила предложения по совершенствованию Избирательного кодекса Украины

ВАКС заочно арестовал экс-заместителя начальника управления энергорынка НКРЭКУ Бутовского

Нардеп Деркач заявляет о получении Байденом-младшим средств от Burisma через посредников

Ракета SpaceX вывела на орбиту новую партию из 60 интернет-спутников Starlink

"Белые каски" подтвердили смерть основателя фонда, создававшего и финансировавшего организацию

СБУ разоблачила экс-начальника ЮЗЖД Кривопишина на хищении более 50 млн грн

Пожар произошел на складе одного из предприятий в Киеве – ГСЧС

Денисова обратилась к польскому коллеге для защиты украинца Мазура

Информация о минировании судов в Харькове не подтвердилась

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА