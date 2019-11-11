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18:23 11.11.2019

Ракета SpaceX вывела на орбиту новую партию из 60 интернет-спутников Starlink

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Ракета SpaceX вывела на орбиту новую партию из 60 интернет-спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в понедельник успешно вывела на низкую околоземную орбиту 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск двухступенчатой ракеты Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен в 9:56 по восточному времени США (17:56 мск) с 40-го стартового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Первая многоразовая ступень ракеты носителя Falcon 9, которая впервые использовалась в четвертый раз, через восемь с половиной минут после старта в автоматическом режиме совершила мягкую посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане у побережья штата Южная Каролина. На ракете впервые повторно использовался носовой обтекатель полезной нагрузки, которым во время запуска в апреле была оснащена ракета Falcon Heavy.

Группа спутников Starlink была выведена на орбиту высотой 280 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности, спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на более высокую орбиту.

По сообщению SpaceX, ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту самую большую в истории компании полезную нагрузку - 13,62 т.

Это уже второй вывод на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink. Первые 60 спутников были запущены в конце мая.

Компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

Ранее владелец компании SpaceX Илон Маск сообщал, что для обеспечения минимального покрытия потребуется по меньшей мере шесть запусков ракет с 60 спутниками, то есть 360 аппаратов, а для среднего - 12 запусков, которые позволят создать группировку из 720 аппаратов.

SpaceX является одной из целого ряда компаний, которые стремятся разместить на орбите крупные орбитальные группировки спутников для обеспечения глобального интернет-покрытия. Среди них - OneWeb, Telesat, LeoSat и Amazon. OneWeb в феврале текущего года также вывела на орбиту первые шесть спутников своей собственной системы.

Теги: #ракета #falcon_9
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