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17:29 11.11.2019

Суд арестовал на 2 месяца с правом залога в 76 млн грн подозреваемого в деле о бронежилетах генерала

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Суд арестовал на 2 месяца с правом залога в 76 млн грн подозреваемого в деле о бронежилетах генерала

Печерский райсуд Киева в понедельник арестовал на 60 дней с правом внесения залога в 76 млн грн начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко.

"Содержание под стражей или залог в 76 млн грн – такая мера пресечения избрана генерал-майору, начальнику Главного управления Министерства обороны Украины, который является подозреваемым в уголовном производстве по факту закупки некачественного имущества по завышенной цене для Вооруженных Сил Украины", - написал директор Государственное бюро расследований (ГБР) Роман Труба в Телеграмм-канале в понедельник.

Он отметил, что решение вынес Печерский райсуд Киева, добавив, что "осталось избрать меру пресечения еще четырем подозреваемым. Пока только четырем - их будет больше".

Как сообщалось, 26 июня Труба сообщил, что сотрудники ГБР и Генпрокуратуры Украины провели около 40 обысков по местам проживания ряда должностных лиц Минобороны, работников коммерческих структур и в офисных помещениях в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд ВСУ имущества по завышенным ценам.

По словам Трубы, предварительная сумма убытков, понесенных Минобороны вследствие завышения цен, составляет около 100 млн грн. В частности, речь идет о закупке 100 тыс. комплектов военной формы по завышенным ценам и 20 тыс. бронежилетов, большая часть из которых не соответствует заявленным характеристикам. "Три из пяти бронежилетов простреливаются", - заявил Труба.

Директор ГБР 17 июля заявил, что в рамках расследования факта закупки некачественных бронежилетов для Минобороны подозрения никому не предъявлялись, все бронежилеты, не соответствующие требованиям, изъяло следствие. По словам Трубы, при закупке этой партии бронежилетов не была проведена полная проверка.

Следователи в рамках расследования производства о закупке для нужд Вооруженных сил Украины бронежилетов, большая часть из которых не соответствует заявленным характеристикам, 5 ноября уведомили о подозрении в совершении уголовного преступления пятерых должностных лиц Минобороны.

Теги: #всу #минобороны #коррупция #бронежилеты
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