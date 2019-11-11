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17:08 11.11.2019

СБУ разоблачила экс-начальника ЮЗЖД Кривопишина на хищении более 50 млн грн

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СБУ разоблачила экс-начальника ЮЗЖД Кривопишина на хищении более 50 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили экс-руководителя одного из филиалов "Укрзализныци" на хищении более 50 млн грн, сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что бывший руководитель одной из региональных филиалов "Укрзализныци" инициировал вопрос передачи в аренду имущества акционерного общества по заниженной процентной ставке. Он, в частности, сдал часть помещений гостиницы "Экспресс" в Шевченковском районе Киева", - сказано в сообщении.

Так, действия экс-чиновника привели к нанесению экономического ущерба государству, что подтверждено проведенной экспертизой. Сейчас документируются другие факты противоправной деятельности злоумышленника.

В рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Бывшему чиновнику объявлено о подозрении.

Продолжается досудебное следствие.

По информации агентства "Интерфакс-Украина", речь идет об экс-начальнике Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) Алексее Кривопишине.

Как сообщалось, в марте 2015 года совместная проверка Министерством инфраструктуры и Министерства внутренних дел подтвердила факт прямого отношения экс-начальника Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) Кривопишина к строительству спортивного комплекса Olympic Village в Ходосеевке Киевской области.

Бывший в то время и.о.главы "Укрзализныци" Максим Бланк тогда же сообщил, что в ходе проводимого Службой безопасности Украины обыска в спорткомплексе, офисе ЮЗЖД и в доме Кривопишина были выявлены документы, подтверждающие его прямое отношение к комплексу.

В том же месяце бывший на то время премьер-министром Украины Арсений Яценюк объявил об отстранении от должности главы ЮЗЖД Кривопишина.

"Скромное руководство Юго-Западной железной дороги, руководитель Кривопишин, по данным СМИ, за средства государства построил спортивный комплекс Olympic Village. Я прошу, во-первых, правоохранительные органы срочно открыть уголовное производство; второе, мы с членами правительства посовещались отстранить срочно руководителя Юго-Западной железной дороги от исполнения обязанностей", - сказал тогда Яценюк.

Кабмин 25 марта того же года уволил Кривопишина c должности начальника ЮЗЖД.

Между тем, Шевченковский районный суд Киева 8 июля 2016 года принял решение восстановить в должности начальника ЮЗЖД Кривопишина, признав решение правительства о его увольнении и решение Мининфраструктуры о разрыве с ним контракта – незаконными. Мининфраструктуры заявило, что подаст апелляцию на это решение Шевченковского райсуда Киева.

29 августа 2016г Печерский райсуд Киева арестовал имущество спорткомплекса Olympic Village путем запрета распоряжаться этим имуществом.

Также Кривопишин попал в скандал в ноябре 2017 года, когда коммунальное предприятие "Киевпасстранс" объявило тендер на предоставление исключительной лицензии на использование полезной модели "Способ внутренних городских пассажирских перевозок железнодорожным транспортом" Городская электричка ", защищенной патентом.

Согласно документации этого тендера в системе ProZorro, его победителем является владелец патента – Алексей Мефодиевич Кривопишин, ранее возглавлявший ЮЗЖД, которая занималась поставкой и ремонтом подвижного состава для проекта "Городская электричка". Стоимость договора составила 251,1 тыс. грн. Срок поставки услуг - до 10 января 2022 года.

20 декабря 2017г мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица не платила и не будет платить за использование патента на "Городскую электричку". Городской голова также отметил, что власти столицы обратились в Минэкономразвития с просьбой провести экспертизу новизны и изобретательского уровня декларационных патентов на городскую электричку и Tram Train.

Теги: #сбу #укрзализныця #хищение
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