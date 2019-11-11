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17:07 11.11.2019

Пожар произошел на складе одного из предприятий в Киеве – ГСЧС

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Пожар произошел на складе одного из предприятий в Киеве – ГСЧС

Пожарные ликвидировали произошедшее в 15.05 понедельника возгорание в 5-этажном складском здании одного из предприятий по Железнодорожному шоссе в Печерском районе столицы, сообщает пресс-служба главного управления Госслужбы Украины по ЧС в Киеве.

"По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что возгорание произошло на 5 этаже в помещении, где хранились шины. В 15:36 пожар площадью 40 кв м был локализован, а уже в 16:02 – ликвидирован", - говорится в обнародованном на странице главка в соцсети Фейсбук сообщении.

На месте происшествия работало 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в г.Киеве.

"К счастью никто не пострадал. Обстоятельства возникновения пожара выясняются", - говорится в сообщении.

Теги: #киев #гсчс #пожар
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