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16:49 11.11.2019

Денисова обратилась к польскому коллеге для защиты украинца Мазура

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Денисова обратилась к польскому коллеге для защиты украинца Мазура

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к уполномоченному по гражданским правам Польши Адаму Боднару принять меры для защиты украинского ветерана Игоря Мазура, который был задержан 9 ноября на границе в Польше по запросу РФ.

"В неотложном порядке обратилась к уполномоченному по гражданским правам Республики Польша господину Адаму Боднару с настоятельной просьбой дать правовую оценку неправомерным действиям относительно политически мотивированного задержания украинского гражданина и принять соответствующие меры для его защиты", - написала Денисова на своей странице в Фейсбуке в понедельник.

Она также отметила, что министр юстиции Украины Денис Малюська лично занимается делом и отрабатывает механизм защиты Мазура, чтобы не допустить его экстрадиции в РФ.

"Задержание Игоря Мазура произошло не на основании красной карточки, как это делается обычно в практике сотрудничества с Интерполом, а путем предъявления циркулярного сообщения", - рассказала Денисова.

Такая схема, по мнению омбудсмена, свидетельствует о злоупотреблении Россией уставом Интерпола и неправомерном использовании организации, как инструмента гибридной войны для политически мотивированных преследований украинцев.

Теги: #мазур #омбудсмен #польша #денисова
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