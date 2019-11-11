Денисова обратилась к польскому коллеге для защиты украинца Мазура

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к уполномоченному по гражданским правам Польши Адаму Боднару принять меры для защиты украинского ветерана Игоря Мазура, который был задержан 9 ноября на границе в Польше по запросу РФ.

"В неотложном порядке обратилась к уполномоченному по гражданским правам Республики Польша господину Адаму Боднару с настоятельной просьбой дать правовую оценку неправомерным действиям относительно политически мотивированного задержания украинского гражданина и принять соответствующие меры для его защиты", - написала Денисова на своей странице в Фейсбуке в понедельник.

Она также отметила, что министр юстиции Украины Денис Малюська лично занимается делом и отрабатывает механизм защиты Мазура, чтобы не допустить его экстрадиции в РФ.

"Задержание Игоря Мазура произошло не на основании красной карточки, как это делается обычно в практике сотрудничества с Интерполом, а путем предъявления циркулярного сообщения", - рассказала Денисова.

Такая схема, по мнению омбудсмена, свидетельствует о злоупотреблении Россией уставом Интерпола и неправомерном использовании организации, как инструмента гибридной войны для политически мотивированных преследований украинцев.