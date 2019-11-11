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16:02 11.11.2019

Информация о минировании судов в Харькове не подтвердилась

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Полиция проверила здания Харьковского апелляционного суда, хозяйственного суда Харьковской области и Восточного апелляционного хозяйственного суда, но не нашла никаких взрывных устройств.

"Специалисты обследовали 21 234 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 486 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

Сведения о лжеминировании зарегистрированы в едином журнале учета отделов полиции.

Как сообщалось, в понедельник аноним позвонил на линию 102 и сообщил о том, что в зданиях трех судов заложена взрывчатка.

Теги: #минирование #полиция #харьков
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