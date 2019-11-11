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15:30 11.11.2019

В Украине во вторник без осадков, в Киеве ожидается туман

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В Украине во вторник без осадков, в Киеве ожидается туман

В ближайшие сутки, 12 ноября, погоду в Украине будет определять малоградиентное поле высокого давления, в котором осенью формируются благоприятные условия для возникновения туманов разной интенсивности.

Как сообщает Укргидрометцентр, в Украине будет преимущественно без осадков. Туманы, днем ожидаются на Левобережье.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура в южных областях ночью 6-11°, днем 13-18°; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла, на остальной территории ночью 2-7° тепла, днем 8-13° тепла.

В Киеве - без осадков; ночью, утром туман; температура ночью 4-6° тепла, днем около 10°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 12 ноября самая высокая температура днем была 16° в 2010 году, самая низкая ночью -14,2° в 1897 году.

В среду, 13 ноября, ожидается без осадков, туманы, лишь днем на Закарпатье небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура в южных и западных областях ночью 6-10°, днем 13-18°; в восточных, Сумской и Полтавской областях ночью 1-6° тепла, днем 7-12°; на остальной территории ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.

В Киеве 13 ноября также без осадков, ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 11-13°.

Теги: #погода
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