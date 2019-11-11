События

15:19 11.11.2019

Правоохранители не обнаружили взрывчатку в поезде Харьков – Киев

1 мин читать

Поезд №719 Харьков – Киев, остановленный ранее после сообщения о минировании, продолжил движение по маршруту.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", взрывотехники не обнаружили в поезде взрывоопасных предметов. После 2 ч. 19 мин. Остановки поезд отправился со станции Миргород.

Ранее сообщалось, что поезд был остановлен в 11:12 после получения правоохранителями сообщения о минировании. Пассажиры были эвакуированы из поезда на время проведения проверки.

Теги: #минирование #укрзализныця #поезд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:09 11.11.2019
Полиция ищет взрывчатку в трех харьковских судах

Полиция ищет взрывчатку в трех харьковских судах

10:32 11.11.2019
В Одесской области "заминировали" грузовое судно, проводится проверка

В Одесской области "заминировали" грузовое судно, проводится проверка

18:01 10.11.2019
Во Львове задержали лже-минера развлекательного заведения на ул.Витовского

Во Львове задержали лже-минера развлекательного заведения на ул.Витовского

14:30 07.11.2019
Станция киевского метро "Красный хутор" возобновила работу после проверки

Станция киевского метро "Красный хутор" возобновила работу после проверки

12:59 07.11.2019
Станция киевского метро "Академгородок" возобновила работу после проверки

Станция киевского метро "Академгородок" возобновила работу после проверки

12:02 07.11.2019
В Киеве после проверки сообщения о минировании открыли ст. метро "Золотые ворота"

В Киеве после проверки сообщения о минировании открыли ст. метро "Золотые ворота"

10:45 07.11.2019
"Укрзализныця" открыла еще два зала ожидания для военных на ж/д вокзалах Винницы и Мариуполя

"Укрзализныця" открыла еще два зала ожидания для военных на ж/д вокзалах Винницы и Мариуполя

10:27 07.11.2019
В Киеве закрыты ст. метро "Золотые ворота", "Красный хутор" и "Академгородок" закрыты после сообщения о минировании

В Киеве закрыты ст. метро "Золотые ворота", "Красный хутор" и "Академгородок" закрыты после сообщения о минировании

12:30 05.11.2019
"Укрзализныця" в связи с хищениями дизтоплива внедряет пилотный проект заправки локомотивов "из пистолета"

"Укрзализныця" в связи с хищениями дизтоплива внедряет пилотный проект заправки локомотивов "из пистолета"

11:26 04.11.2019
"Укрзализныця" намерена вдвое увеличить количество поездов Интерсити+ - Кравцов

"Укрзализныця" намерена вдвое увеличить количество поездов Интерсити+ - Кравцов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Практическая фаза разведения сил на участке Богдановка-Петровское завершилась

Аномальные морозы ударят по РФ

Зеленский назначил экс-замглавы Херсонской ОГА Балоня главой Кировоградской ОГА

ГБР проводит обыски на складах Госрезерва из-за хранения просроченных продуктов

В разных регионах Украины начались акции аграриев, протестующих против отмены земельного моратория

ПОСЛЕДНЕЕ

Практическая фаза разведения сил на участке Богдановка-Петровское завершилась

СБУ разоблачила хищение 12 млн грн, предназначенных для закупки инвентаря в спортивные школы Киева

В Харьковской области раскрыли механизм начисления незаконных соцвыплат жителям ОРДЛО

Аномальные морозы ударят по РФ

Совет ЕС принял решение по рамочным условиям для санкций против Турции за бурение на шельфе Кипра

Курды потеряли с 17 октября более 180 бойцов в результате турецких ударов на северо-востоке Сирии - СМИ

В переговорах по Карабаху есть некоторый прогресс, но он на словах - глава МИД Азербайджана

Посылки из-за пределов ЕС не поступят в Финляндию до окончания забастовки

ГБР начало проверку сотрудников ГФС, которые "не заметили" уклонение от уплаты более 1,5 млн грн акцизного налога

Зеленский назначил экс-замглавы Херсонской ОГА Балоня главой Кировоградской ОГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА