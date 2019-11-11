Правоохранители не обнаружили взрывчатку в поезде Харьков – Киев

Поезд №719 Харьков – Киев, остановленный ранее после сообщения о минировании, продолжил движение по маршруту.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", взрывотехники не обнаружили в поезде взрывоопасных предметов. После 2 ч. 19 мин. Остановки поезд отправился со станции Миргород.

Ранее сообщалось, что поезд был остановлен в 11:12 после получения правоохранителями сообщения о минировании. Пассажиры были эвакуированы из поезда на время проведения проверки.