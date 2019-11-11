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14:44 11.11.2019

СБУ разоблачила хищение 12 млн грн, предназначенных для закупки инвентаря в спортивные школы Киева

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СБУ разоблачила хищение 12 млн грн, предназначенных для закупки инвентаря в спортивные школы Киева

Служба безопасности Украины разоблачила хищение должностными лицами одного из учреждений департамента молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации (КГГА) бюджетных средств, предназначенных для спортивных школ.

"Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица "зарабатывали" на закупках спортивного инвентаря для детско-юношеских заведений. Они закупали продукцию сомнительного качества через подконтрольную фирму по искусственно завышенным ценам", - говорится в сообщении на сайте СБУ.

Фигуранты дела подделывали документацию касаемо проведения тендерных процедур и поставки на баланс приобретенных товаров на общую сумму 12 млн грн.

Во время санкционированных обысков по адресу предприятия-поставщика и в помещении одного из учреждений департамента молодежи и спорта КГГА правоохранители обнаружили документы и другие вещественные доказательства проведения сделок.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2 ст.366 (служебное подделывание) Уголовного кодекса Украины для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности. Также устанавливается соответствие приобретенной для детей продукции установленным техническим требованиям и нормам безопасности.

Теги: #кгга #сбу #хищения #спортинвентарь
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