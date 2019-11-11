В Харьковской области раскрыли механизм начисления незаконных соцвыплат жителям ОРДЛО

В Харьковской области контрразведчики и следователи Службы безопасности Украины разоблачили механизм финансирования террористической деятельности так называемых "Л/ДНР" через махинации с социальными выплатами, сообщает пресс-центр СБУ.

"Организовал противоправную схему переселенец из Луганской области, который длительное время проживает в Харькове. За денежное вознаграждение он предлагал жителям временно оккупированных территорий содействие в противоправном начислении пенсий и других видов государственной социальной помощи", - говорится в сообщении.

Так, при содействии сотрудников управлений пенсионного фонда, труда и социальной защиты населения, а также работников банковских учреждений мужчина оформлял документы на граждан, постоянно проживающих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

"Среди них выявлены боевики террористических организаций "Л/ДНР", а также умершие", - добавили в СБУ.

Во время восьми обысков по местам жительства фигурантов дела изъято более 800 незаконно оформленных банковских карточек и документы, доказывающие многомиллионные сделки с социальными выплатами. Сейчас организатору противоправной схемы сообщено о подозрении.

Правоохранители продолжают следственные действия для выяснения реальных масштабов махинации и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.