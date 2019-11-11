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14:30 11.11.2019

Совет ЕС принял решение по рамочным условиям для санкций против Турции за бурение на шельфе Кипра

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Совет ЕС по иностранным делам определил в понедельник рамочные условия по ограничительным мерам в ответ на несанкционированные буровые работы Турции в Восточном Средиземноморье.
"Рамки позволят налагать санкции на лиц или организации, ответственные за несанкционированную деятельность по бурению углеводородов в Восточном Средиземноморье или вовлеченные в нее", - говорится в коммюнике Совета ЕС, распространенном в Брюсселе.
В нем сообщается, что санкции будут включать запрет на поездки в ЕС для физических лиц и замораживание банковских активов для физических и юридических лиц.
В документе объясняется, что под данные санкции могут быть введены физические или юридические лица, ответственные за буровые работы, связанные с разведкой и добычей углеводородов, которые не были санкционированы Кипром в пределах его территориальных вод, исключительной экономической зоны или континентального шельфа.
Кроме того, ограничительные меры могут быть наложены на физических или юридических лиц, оказывающих финансовую, техническую или материальную поддержку соответствующим буровым работам, а также на связанных с ними физических или юридических лиц.
Совет ЕС напомнил, что "данное решение является прямым продолжением выводов совета от 14 октября 2019 года, которые были одобрены Европейским советом 17-18 октября 2019 года, когда ЕС подтвердил свою полную солидарность с Кипром относительно уважения его суверенитета и суверенных прав в соответствии с международным правом и поручил (Европейской) комиссии и Европейской внешнеполитической службе представить предложения по основе для ограничительных мер".

Теги: #ес #турция #санкции
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