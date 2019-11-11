Курды потеряли с 17 октября более 180 бойцов в результате турецких ударов на северо-востоке Сирии - СМИ

Свыше 180 курдских бойцов погибли в результате атак турецкой армии и поддерживаемых Анкарой сирийских группировок с начала прекращения огня 17 октября, сообщило в понедельник курдские информационное агентство ANHA.

17 октября Турция и США договорились о том, что Анкара прекратит военную операцию на северо-востоке Сирии в обмен на отвод от сирийско-турецкой границы формирований Сирийских демократических сил (СДС), основу которых составляют курдские Отряды народной самообороны, причисляемые турецкой стороной к террористам.

Пресс-центр СДС заявил в понедельник, что "со времени объявления прекращения огня 17 октября турецкая оккупационная армия и ее наемники осуществили 190 атак на севере и востоке Сирии, включая более 80 авиаударов".

В результате 182 бойца СДС были убиты и 243 получили ранения, говорится в сообщении.

Агентство также сообщило, что в ближайшее время СДС и возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической группировкой ИГИЛ проведут совместную пресс-конференцию, которая будет посвящена развертыванию сил коалиции в регионе.