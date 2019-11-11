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14:25 11.11.2019

В переговорах по Карабаху есть некоторый прогресс, но он на словах - глава МИД Азербайджана

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Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров отмечает некоторый прогресс в переговорах с Арменией по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.
"В целом, могу сказать, что в переговорах есть некоторый прогресс, но он больше на словах. Мы бы хотели обсуждать конкретные вопросы", - сказал Мамедъяров в интервью азербайджанскому агентству Report. "Между сторонами имеется договоренность о переходе к конкретным переговорам. Надеюсь в начале декабре на встрече в Братиславе (с главой МИД Армении - ИФ) мы уточним этот момент. Тогда и будет ясно - готова ли Армения к субстантивным переговорам или нет. Потому что документы уже на столе", - отметил он.
При этом он добавил, что не всегда можно понять политику Армении в карабахском урегулировании.

Теги: #карабах #армения #азербайджан
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